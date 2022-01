Dul en Hollaar leiden op NK allround, waar één olympiër aan de start staat

Op de 500 meter voor vrouwen klokte Dul 39,33. Daarmee bleef ze Gioya Lancee nipt voor. Merel Conijn, die vooral sterk is op de langere afstanden, verschafte zichzelf een goede uitgangspositie door met 39,45 naar de derde tijd te rijden. Conijn moet op de 3.000 meter 0,72 seconde goedmaken op Dul om aan de leiding te komen.

Bij de mannen reed topfavoriet Marcel Bosker naar 37,22. Daardoor moet hij op de 5.000 meter 11,30 seconden goedmaken op Hollaar. Bosker is de enige olympiër die meedoet aan het allroundtoernooi.

Elisa Dul en Louis Hollaar gaan na de eerste afstand bij de Daikin NK allround aan de leiding in het klassement. Op de 500 meter waren zij de snelsten, maar met nog drie afstanden te gaan kunnen zij zich nog niet rijk rekenen.

