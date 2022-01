Conijn en Bosker halverwege NK allround comfortabel aan kop: 'Ziet er wel goed uit'

Met een derde plek (39,45) op de 500 meter begon Conijn goed aan de NK allround. Daarna was ze op de 3.000 meter met 4.05,07 ruim een halve seconde langzamer dan Joy Beune, die de afstand won.

Bij de vrouwen is de strijd met nog twee afstanden inderdaad nog niet beslist. Naast Conijn hebben ook Elisa Dul, Melissa Wijfje en Joy Beune nog kans op de titel.

Merel Conijn en Marcel Bosker gaan na de eerste dag van de Daikin NK allround comfortabel aan de leiding in het klassement. "Het ziet er wel goed uit, maar we zitten nog maar net op de helft", zei de 20-jarige Conijn na haar laatste rit.

