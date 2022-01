Halep lijkt na blessureleed weer op de oude Halep, Sabalenka dieselt door

Simona Halep heeft zich voor de zevende keer in haar loopbaan geplaatst voor de vierde ronde op de Australian Open. De verliezend finaliste in 2018 rekende met 6-2, 6-1 af met Danka Kovinic. Kovinic (WTA-98) was eerder verantwoordelijk geweest voor de uitschakeling van de Britse favoriete Emma Raducanu en werd de eerste Montenegrijnse tennisster in de derde ronde van een grandslamtoernooi. Ze speelde echter te slordig om Halep partij te kunnen bieden. Halep, de voormalig nummer één van de wereld, is vanwege divers blessureleed gezakt naar de vijftiende plaats. In Melbourne ontpopt ze zich in rap tempo als een van de favorieten voor de eindzege. De Roemeense, die in 2022 nog ongeslagen is, verloor in de eerste drie rondes slechts elf games. In de vierde ronde stuit Halep op Alizé Cornet. De Française rekende in drie sets af met de als 29ste geplaatste Sloveense Tamara Zidansek.

Sabalenka houdt hoofd koel Aryna Sabalenka is in Melbourne tot de vierde ronde van de Australian Open doorgedrongen. De als tweede geplaatste Wit-Russin was met 4-6, 6-3, 6-1 Markéta Voundrousová de baas. Voor de derde opeenvolgende keer begon Sabalenka niet best: opnieuw verloor ze de eerste set. En opnieuw grossierde Sabalenka in dubbele fouten. In haar eerste partij sloeg ze twaalf dubbele fouten, in de tweede ronde negentien en nu kreeg ze er tien achter haar naam.

Aryna Sabalenka houdt het hoofd koel in haar derderondepartij bij de Australian Open. - EPA

In de tweede set schroefde Sabalenka haar niveau rap omhoog en was Vondrousová kansloos. In de volgende ronde wacht de Estse Kaia Kanepi, van wie ze vorig jaar in de derde ronde verloor. Wint Sabalenka, dan staat ze voor het eerst in Melbourne in de kwartfinales.

Belgische Mertens stoot door Ook de Belgische Elise Mertens meldde zich voor de vierde keer in vijf jaar in de vierde ronde van de Australian Open. De nummer 26 van de wereld rekende in twee sets af met de Chinese Zang Shuai: 6-2, 6-2. Mertens hield daarmee een bijzondere reeks in stand: al 16 grandslamtoernooien op rij bereikte ze minimaal de derde ronde. Niemand in het huidige circuit kan aan die reeks tippen.

Elise Mertens rekende in twee snelle sets af met de Chinese Zhang Shuai. - AFP