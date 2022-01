Na hectische dag is handballer De Knegt klaar voor EK: 'Zat 's ochtends nog op werk'

Voor de resterende wedstrijden dit toernooi, te beginnen met vanmiddag om 15.30 uur tegen Montenegro, zijn nu twee doelmannen ingevlogen: Thijs van Leeuwen en René de Knegt. Laatstgenoemde kreeg donderdagavond laat een telefoontje. "Ik werd rond 22.30 uur gebeld met de vraag of ik tijd had en in staat was om te komen."

René de Knegt was vrijdagochtend nog aan het werk in Nederland, later die dag stond hij op het vliegveld van Boedapest en voegde hij zich bij de Nederlandse handbalselectie, die bezig zijn aan het EK in Hongarije en Slowakije. "Ik ben er absoluut klaar voor."

De doelman heeft tot nu toe genoten van het niveau van het Nederlands team. "Je ziet bepaalde acties en een bepaald niveau, dat is echt ongekend voor het Nederlands herenhandbal. Ik denk ook dat het de komende dagen mooie affiches zijn om te laten zien wat Nederland kan, ook nu met nieuwe spelers erbij."

Of hij tegen Montenegro al direct speelminuten krijgt, weet hij nog niet. "Het is nog een beetje hectisch hier, dus ik heb daar nog niet over gesproken. Maar als het moet, dan sta ik in het doel natuurlijk."

Over zijn werk hoeft de 25-jarige De Knegt zich in elk geval even geen zorgen te maken. "Ik heb me tot en met donderdag absent gemeld bij m'n baas. Op kantoor staan ze vol achter me. En als het moet, kan ik op afstand altijd online nog bijspringen met werk."