Coronavrij Kiribati in lockdown na besmettingen via eerste vlucht in tien maanden

In de bijna twee jaar die de coronapandemie duurt, wist de Pacifische eilandnatie Kiribati het virus tot voor kort buiten de deur te houden. Maar op de eerste internationale vlucht in zo'n tien maanden tijd, afkomstig uit Fiji, bleek twee derde van de 54 passagiers positief.

Allen gingen in isolatie, maar nu zijn er toch vier coronagevallen opgedoken in de eilandgemeenschap. Drie beveiligers van het quarantainecentrum hebben het virus opgelopen, daarbuiten is nog één geval vastgesteld. Vanaf vandaag gaat het hele eiland South Tarawa, waar ongeveer de helft van de 120.000 Kiribatiërs woont, in lockdown; een maatregel die daar niet eerder genomen werd.

De maatregelen betekenen dat mensen alleen hun huis mogen verlaten als ze een cruciaal beroep hebben, om boodschappen te doen of gebruik te maken van gezondheidszorg. Het ov rijdt niet, de horeca is volledig gesloten en elke vorm van sociale ontmoeting is verboden. Winkels zijn open tussen 06.00 uur en 14.00 uur.

Hoe de passagiers aan boord van de vlucht het virus hebben opgelopen is onduidelijk. Ze zaten twee weken voorafgaand aan de vlucht in quarantaine en werden regelmatig getest. Ook hadden ze een negatieve test nodig om aan boord te gaan en waren ze gevaccineerd.

Samoa

Het is onduidelijk hoelang de lockdown duurt. Volgens de president van Kiribati Taneti Maamau is "de enige manier om dit virus te bevechten volledige vaccinatie". De Britse krant The Guardian schrijft dat ruim 90 procent van de volwassen bevolking een eerste prik heeft gehad en ruim 50 procent ook een tweede dosis.

Ook het 2400 kilometer verderop gelegen Samoa heeft een lockdown afgekondigd. Net als in Kiribati werden er besmettingen meegebracht via een vlucht. Zeker vijftien passagiers afkomstig uit Brisbane in Australië testten positief.

Tot nu toe waren er tijdens de hele pandemie slechts twee coronagevallen geweest op Samoa.