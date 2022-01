3500 Nijmeegse drugsgebruikers ontvangen sms van politie met aanbod voor hulp

De politie stuurt komende maandag een sms naar ruim 3500 drugsgebruikers in en rond Nijmegen. In het bericht wordt verwezen naar een website met een overzicht van hulpverleningsinstanties. De nummers zijn afkomstig uit telefoons van drugsdealers die onderdeel waren van een drugsnetwerk rond Nijmegen dat de afgelopen maanden is opgerold.

Het Openbaar Ministerie heeft tien personen in beeld die verdacht worden van drugshandel en daarvoor later dit jaar voor de rechter moeten verschijnen. Bij invallen op elf plekken in november vorig jaar nam de politie tussen de drie en vier ton drugs in beslag. "We krijgen het beeld van een drugsorganisatie die dag en nacht bereikbaar was om drugs te leveren. Het lijkt echt een soort winkel, zelfs met kortingsacties", zegt Lonneke Hordijk, teamchef bij de politie in Nijmegen.

Ze zegt geschrokken te zijn van de verhalen die de politie las op de in beslag genomen telefoons van de dealers uit het netwerk. "We zien schrijnende verhalen. Mensen die hun laatste euro's gebruiken om drugs te kopen, omdat ze anders ontwenningsverschijnselen krijgen. We zien hoe gezinnen eraan kapotgaan, zelfs een vrouw die smeekt bij een dealer om geen drugs meer te leveren aan haar man. Mensen met kinderen, die nog snel even drugs nodig hebben voordat de kinderen thuis zijn."

Volgens de politie gaat het om zowel mensen die incidenteel een bestelling plaatsten bij de dealers, tot mensen die vaker drugs afnamen. "Bij mensen die benaderd werden met kortingsacties heb je het niet over een keer een berichtje."

De politie heeft een aantal voorbeelden gedeeld van de berichten die ze op de telefoons vonden: