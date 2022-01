Ervaringsdeskundige Van der Meijde zocht contact met Ihattaren: 'Ik kan je helpen'

Vanaf dat moment wordt Van der Meijde een mediafiguur. Hij springt van een duikplank voor een tv-programma, krijgt zijn eigen realitysoap en is scheidsrechter bij het WK in Lingerie.

Na zijn kortstondige avontuur bij PSV, waar hij nooit fit werd en geen minuut maakte, beëindigde de aanvaller in 2010 zijn profcarrière. Twee jaar later kwam zijn veelbesproken biografie Geen Genade uit, over zijn drang naar seks, drank en drugs en avonturen bij Internazionale en Everton.

Wie had pakweg twintig jaar geleden kunnen denken dat die behendige buitenspeler van Ajax later groot zou worden als YouTuber die voetballers in zijn auto interviewt. Dankzij Bij Andy in de auto heeft hij meer dan 280.000 abonnees.

"O, mijn vrouw komt eraan", onderbreekt Andy van der Meijde plots het telefoongesprek. "Schat, even wachten. Ik heb geen onderbroek aan!" Wat volgt, is zijn inmiddels welbekende schaterlach. "Ze gaat gelijk weer weg, haha!"

"Toen zag ik James Cordon Carpool Karaoke (waarbij interviewer James Cordon met bekende artiesten in een auto zit, liedjes zingt en ze interviewt, zoals bijvoorbeeld hier met Adele , red.) op YouTube. En ik dacht: dat moet ik in Nederland gaan doen met voetballers."

"Kijk, normaal gesproken ben je als voetballer die op mijn niveau heeft gespeeld financieel wel klaar, haha. Maar mijn geld raakte op. Dus ik moest iets gaan doen. En eigenlijk kon ik niets. Ik had mijn vmbo-diploma wel, maar ik was nooit bezig met mijn leven na voetbal."

"Ik benader ze via Instagram. Of het gaat via via. Ik heb zoveel nummers van voetballers, joh. Ik ben nu bezig met Tammy Abraham, voor wie AS Roma veertig miljoen betaalde aan Chelsea. Dan app ik Ziyech even en nu ben ik met Abraham in contact en mag ik binnenkort langskomen."

Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Steven Berghuis. Noem een bekende voetballer en hij is geweest. Zelfs de Belgische topspits Romelu Lukaku heeft in je auto gezeten. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Waar voetballers in interviews nog weleens willen terugvallen in clichés, zijn ze bij jou in de auto veel losser. Hoe komt dat denk je?

"Ik belde mijn vriend Anwar El Ghazi op, die destijds nog bij Ajax speelde en ik vertelde hem dat ik iets nieuws had bedacht. Hij dacht: daar heb je Andy weer met z'n grapjes. Maar ik mocht langskomen en we zijn gaan rijden. Bij Jinek op tv lieten ze vervolgens een fragment zien. Supergaaf!"

Het duo maakte twee jaar geleden een video, toen Ihattaren nog zeventien jaar en het groeibriljantje van Eindhoven was. "Hij woonde nog lekker in Utrecht, had zijn familie dichtbij en verdiende bij PSV al goed geld", vertelt Van der Meijde.

Via zijn programma onderhoudt de 42-jarige Van der Meijde, opgegroeid in de Arnhemse volkswijk Malburgen, een goede band met de huidige generatie voetballers. Al hoort hij al een tijdje niets van Mohamed Ihattaren, de oud-PSV'er die in de belangstelling staat van Ajax.

"En dan zit je even later ineens alleen in Italië, op je eentje in een hotelkamer. Je kent je teamgenoten niet, spreekt hun taal niet, kent hun humor niet. Dan denk je als voetballer wel even: wat heb ik mezelf aangedaan? Je verdient mooi geld, maar in het buitenland lever je ook veel in. Ik denk dat hij heimwee had."

Van der Meijde, die zelf als 23-jarige speler in Italië belandde en daar al snel heimwee kreeg naar Ajax, zocht als ervaringsdeskundige contact met Ihattaren. "Voordat hij ging, zei ik al dat hij er goed over na moest denken, dat het buitenland niet altijd alles is."