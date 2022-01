Saudische coalitie ontkent bombardement op Houthi-gevangenis

De Saudische coalitie die in Jemen strijdt tegen de Houthi-rebellen ontkent dat het een gevangenis heeft gebombardeerd, met tientallen doden tot gevolg. Dat laat de coalitie weten na de felle veroordeling van de aanval door VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, die waarschuwde dat aanvallen op burgerdoelen in strijd zijn met internationaal recht. Gisteren kwamen er berichten binnen dat de Saudische coalitie een gevangenis had gebombardeerd die door de Houthi's werd gerund in Sa'ada, in het noordwesten van Jemen. Zeker zeventig mensen kwamen daarbij om het leven. De meeste slachtoffers zouden migranten zijn. Op beelden die zijn vrijgegeven door de rebellen is te zien lichamen onder het puin vandaan worden gehaald. Ziekenhuizen in de buurt geven aan dat ze het grote aantal gewonden niet aankunnen.



Reddingswerkers zijn inmiddels bezig om de schade te herstellen:

Zeker zeventig doden bij bombardement in gevangenis in Jemen - NOS

"Ik hoor van mijn collega's dat er nog altijd veel lichamen liggen op de plek van de luchtaanval en dat veel mensen vermist zijn", zegt Ahmed Mahat, missiehoofd van Artsen zonder Grenzen in Jemen. "Het is onmogelijk om te achterhalen hoeveel mensen er zijn gedood. Het lijkt te gaan om een verschrikkelijke geweldsdaad." De Houthi's beschuldigen de Saudische coalitie ervan welbewust burgerdoelwitten te bombarderen. "We beschouwen dit als een oorlogsmisdaad. De wereld zou verantwoordelijkheid moeten nemen op dit kritieke moment in de geschiedenis", zegt de Houthi-minister van Volksgezondheid, al-Motawakel, tegen persbureau AP. De Saudische coalitie zegt dat de gevangenis niet op een lijst stond met verboden doelwitten en dat er dus niet in strijd kan zijn gehandeld met de Geneefse Conventies. De coalitie zegt naar buiten te komen met "de feiten en details, en de desinformatie van de Houthi's" over de gebombardeerde locatie. De VN roept op tot een transparant onderzoek. Jemen is na jaren van strijd verdeeld geraakt over verschillende groeperingen. De Jemenitische regering heeft het meeste gebied in handen, maar dit is vooral onbewoonde woestijn zonder olie, gas of andere natuurlijke bronnen:

Wie controleert wat in Jemen? - NOS