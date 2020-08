Vooraanstaand Trump-adviseur Kellyanne Conway vertrekt

Kellyanne Conway - AFP

Kellyanne Conway, een van de langstzittende adviseurs van president Donald Trump, stapt op. In een tweet zegt ze "dankbaar en nederig" afscheid te nemen van het Witte Huis. Senior Counsellor Conway ging in 2016 aan de slag voor Trump, als campagnemanager in de laatste fase van de verkiezingscampagne. Ze was de eerste Amerikaanse vrouw die een succesvolle presidentsverkiezingscampagne leidde. Conway haalde als verdediger van het beleid van Trump geregeld de media. Zo bedacht ze de term 'alternative facts' toen ze in een televisie-interview volhield dat de inauguratie van Trump door ongekend veel mensen was bijgewoond. In werkelijkheid was van een recordopkomst helemaal geen sprake. Dit leidde tot een discussie tussen het Witte Huis en de pers:

Kellyanne Conway, de vrouw van de alternatieve feiten - NOS

Conway raakte ook in opspraak nadat ze in een live-interview op televisie had opgeroepen om de "prachtige collectie" van het kledingmerk van Trumps dochter Ivanka te kopen. Ambtenaren mogen geen producten, diensten of bedrijven aanbevelen. Vorig jaar drong een Amerikaanse toezichthoudende instantie nog aan op het ontslag van Conway omdat ze, terwijl ze voor de overheid werkte, "verschillende keren" campagne had gevoerd voor de herverkiezing van Trump. De waakhond noemde dat in strijd met de wet. Het Witte Huis legde de oproep naast zich neer en sprak van een "ongekend slecht advies". Kritiek van familie Conways aankondiging van haar vertrek kwam uren nadat een tweet van haar dochter Claudia veel aandacht kreeg op sociale media. Daarin zei ze onder meer dat haar moeders baan haar "leven heeft verpest".