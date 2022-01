Van de Zandschulp buigt weer het hoofd voor Medvedev: 'Heb zulke wedstrijden nodig'

Medvedev ook in Melbourne nog een maatje te groot voor Van de Zandschulp - NOS

Natuurlijk was er de teleurstelling, al zag Van de Zandschulp ook lichtpuntjes. "Elke wedstrijd die je speelt, wil je winnen. De eerste tweeënhalve set speelde ik gewoon goed tennis. Dan kijk je naar het scorebord en zie je best goede statistieken. En dan kijk je naar de stand en zie je gewoon 6-4, 6-4 voor Medvedev." "Natuurlijk is dat lastig om te accepteren", vervolgde hij, "maar ik heb zulke wedstrijden nodig om beter te worden." Krachten sparen Op de US Open verloor Van de Zandschulp vorig jaar ook van Medvedev. Toen wist hij als enige een set af te snoepen van de latere winnaar. Van de Zandschulp dichtte zichzelf dit keer zelfs meer kansen toe, omdat hij in New York uit de kwalificatie kwam en in z'n achtste partij uitgeput raakte. In Melbourne had Van de Zandschulp juist krachten kunnen sparen, aangezien zijn opponent in de tweede ronde, Richard Gasquet, zich na twee sets geblesseerd had moeten terugtrekken. Bekijk hieronder de reactie van Botic van de Zandschulp na afloop van de partij.

Van de Zandschulp kon in de eerste set ook goed mee in de rally en kreeg bij een stand van 4-5 twee kansen om terug te breken. Die werden echter bruut weggeserveerd. In de tweede set won de Nederlander wel de eerste game, maar na twaalf opeenvolgende Russische punten keek hij opnieuw tegen een 3-1 achterstand aan. De opslag van Van de Zandschulp liep even niet zo best en ook met zijn dropshots had hij minder succes. In het restant nam de foutenlast almaar toe bij Van de Zandschulp en werd zijn situatie steeds uitzichtlozer. Hoog niveau Medvedev haalde constant een hoog niveau, stuurde zijn opponent alle kanten op en benutte na twee uur zijn eerste matchpoint. "Mijn doel is om meer van dit soort wedstrijden te spelen en zo toe te groeien naar het niveau van de toppers", stelde Van de Zandschulp nuchter vast. "Waar het verschil in zit? Ik kan bijvoorbeeld beter serveren en zo wat meer 'makkelijke punten' binnenslepen. Als Medvedev onder druk staat, gooit hij drie keer de bal in de lucht en heeft hij de game bijna binnen. Dat is een verschil."

Daniil Medvedev balt de vuist na een gewonnen punt tegen Botic van de Zandschulp. - AFP