Titelfavoriet Medvedev laat Van de Zandschulp kansloos op Australian Open

Het is Botic van de Zandschulp op de Australian Open niet gelukt voor een verrassing te zorgen tegen favoriet Daniil Medvedev. De beste Nederlandse tennisser verloor in de derde ronde in drie sets van de Rus Daniil Medvedev. Het werd in een uur en 55 minuten 6-4, 6-4, 6-2 voor de nummer 2 van de wereld.

Van de Zandschulp was de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel.

Op de US Open van vorig jaar verloor Van de Zandschulp ook van Medvedev. Toen wist onze landgenoot als enige een set af te snoepen van de latere winnaar. Van de Zandschulp dichtte zichzelf dit keer zelfs meer kansen toe, omdat hij in New York uit de kwalificatie kwam en in z'n achtste partij uitgeput raakte. In Melbourne had de Nederlander juist krachten kunnen sparen, aangezien zijn opponent in de tweede ronde, Richard Gasquet, zich na twee sets geblesseerd had moeten terugtrekken.

Van de Zandschulp kon in de eerste set ook goed mee in de rally en kreeg bij een stand van 4-5 twee kansen om terug te breken. Die werden echter bruut weggeserveerd. In de tweede set won de Nederlanders wel de eerste game, maar na twaalf opeenvolgende Russische punten keek hij opnieuw tegen een 3-1 achterstand aan.

De opslag van onze landgenoot liep even niet zo best en ook met zijn dropshot had hij minder succes. In het restant nam de foutenlast almaar toe bij Van de Zandschulp en werd zijn situatie steeds uitzichtlozer.