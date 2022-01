Wekdienst 22/1: NK schaatsen allround en sprint • Open dag voor aankomend brugklassers

Goedemorgen! In Heerenveen wordt vandaag geschaatst tijdens het NK Allround & Sprint. En een deel van de leerlingen uit groep 8 brengt een bezoek aan een potentiële middelbare school tijdens de eerste open dagen van dit jaar.

Eerst het weer: Het is vandaag bewolkt en er kan met name 's middags wat lichte regen vallen, bij een temperatuur van 6 of 7 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en kan hier en daar nevel of mist ontstaan. Vannacht wordt het een graad of 4.

Weerkaart 22/01 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Op veel middelbare scholen vinden vandaag open dagen plaats voor aankomend brugklassers. De meeste toekomstige leerlingen hebben nog nooit een middelbare school van binnen gezien, omdat de open dagen vorig jaar veelal niet doorgingen. Ook nu zijn er vanwege corona creatieve oplossingen bedacht, waaronder virtuele bezoeken en een-op-een 'VIP'-rondleidingen.

De Duitse christendemocraten houden een online partijcongres om het leiderschap van Friedrich Merz te bevestigen. De CDU zit na de verkiezingen van vorig jaar in de oppositie en wil graag een nieuwe start maken.

In Heerenveen strijden de Nederlandse schaatsers om de nationale titels bij allround en het sprinten. Dat is vanaf 11.10 uur live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app. Bij het allrounden staan de 500 meter (vrouwen en mannen), 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) op het programma. Bij het sprinten leggen de vrouwen en mannen de eerste 500 en 1000 meter af. Wat heb je gemist? Programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL Nieuws zat gisteravond aan tafel bij Beau, waar hij vertelde dat RTL Nederland niets wist van misstanden bij The Voice of Holland. "We hadden dit vanaf het begin moeten weten", zei hij. Verschillende uitspraken van John de Mol noemde hij "zeer ongelukkig". "Ook over waar de verantwoordelijkheid voor dit soort dingen ligt". Van der Vorst gaf aan dat hij nog niet weet of The Voice ooit nog in Nederland op tv te zien is. "In ieder geval niet op korte termijn. Het blijft een fantastisch programma, waar heel veel mensen met veel plezier aan hebben meegedaan. Maar dat is nu besmeurd."

Ander nieuws uit de nacht: De meeste Afghanen die nog recht hebben op evacuatie naar Nederland, kunnen in de praktijk Nederland nu bijna niet bereiken. Dat blijkt uit e-mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken die zijn ingezien door de NOS. Er zijn naar schatting nog zo'n 1500 Afghanen achtergebleven die in aanmerking komen voor evacuatie.

Schippers van de vijf veerponten die over de Maas heen en weer varen tussen Gelderland en Noord-Brabant gaan maandag iedereen gratis overzetten. Dat meldt vakbond FNV. De 26 schippers hebben al weken een conflict met hun werkgever over de arbeidsvoorwaarden.

De boeddhistische zenleraar, monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh is op 95-jarige leeftijd overleden in Vietnam. Hij staat onder meer bekend als de man die mindfulness naar het Westen heeft gebracht.

En dan nog even dit: De dode vinvis die in augustus 2017 in verregaande staat van ontbinding aanspoelde op het strand van Texel, is het grootste dier dat ooit in Nederland is gestrand, meldt NH Nieuws. Het walvisvrouwtje moet 23 meter lang zijn geweest, blijkt uit onderzoek. Dat is 5 meter langer dan eerder werd gedacht. Waarschijnlijk is het dier twee keer in aanvaring gekomen met een schip en was de eerste keer al fataal.

De aangespoelde walvis op het Texelse strand. - ANP