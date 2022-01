FBI: verloofde bekende schriftelijk moord op Gabby Petito

De verloofde van de vermoorde Amerikaanse Gabby Petito heeft voor zijn zelfmoord schriftelijk bekend dat hij verantwoordelijk was voor haar dood. De FBI heeft bekendgemaakt dat de bekentenis werd aangetroffen in een notitieblokje dat bij het lichaam van Brian Laundrie werd gevonden.

Petito (22) verdween vorig jaar september toen ze als reisblogger met Laundrie (23) een reis door de Verenigde Staten maakte. De zaak kreeg internationale belangstelling door het vreemde gedrag van Laundrie: hij keerde alleen terug naar Florida en weigerde te spreken over wat er met zijn vriendin gebeurd was.

Laundrie verdween toen hij bij de politie in beeld kwam als verdachte. Kort daarna werd het lichaam van Petito teruggevonden in een natuurpark in de Amerikaanse staat Wyoming. De FBI deelt nu mee dat ze door een harde klap op het hoofd en verwurging om te leven is gekomen.

Vermiste verdachte

Een uitgebreide zoektocht in het natuurgebied in Florida waar Laundrie was verdwenen, leverde in eerste instantie niets op. Pas op 20 oktober werd zijn lichaam teruggevonden, op een plek die volgens de FBI aanvankelijk onder water had gestaan. Bij zijn lichaam werden een vuurwapen, het notitieblok en een rugtas gevonden.

De FBI concludeert dat er behalve Laundrie niemand anders betrokken was bij de dood van Petito. Volgens agenten probeerde Laundrie haar dood te verhullen door met haar telefoon berichten te blijven versturen.

Details over de bekentenis van Laundrie werden niet gedeeld door de FBI. Ook is nog onduidelijk wat er met het notitieboekje gaat gebeuren.

De FBI bedankte tipgevers voor alle medewerking en zegt te hopen dat beide families het drama kunnen afsluiten. "Hun families moeten Gabby en Brian missen en deze tragedie berokkende iedereen die hen of een van hen lief had veel pijn. Laten we hopen dat de herinneringen aan hun kinderen de families troost bieden."