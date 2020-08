Niemand wil in Team VVCS zitten, maar wie erin zit geeft alles: 'Kop omhoog'

"Het zit natuurlijk wel in je achterhoofd, dat dit een van de laatste kansen is om jezelf in de kijker te spelen", zegt aanvoerder Bart Meijers. En Thomas Kok, middenvelder: "Je hoopt dat een van de scouts je oppikt en dat je nog een kans krijgt." Meijers en Kok zijn spelers van Team VVCS, het elftal voor clubloze profvoetballers. Het team van de spelersvakbond bestaat al sinds 2004, maar niet eerder stroomden de aanmeldingen zo snel binnen. Van Loen pept zijn mannen op Trainer John van Loen pept ruim twintig mannen voor het oefenduel tegen PEC Zwolle nog een laatste keer op. "Zijn we er klaar voor? Iedereen weet wat-ie moet doen!", roept hij door de kleedkamer. In de oefenwedstrijden die team VVCS speelt tegen onder andere VVV Venlo, Jong PSV en FC Twente hebben zijn spelers één missie: een profcontract afdwingen.

"Ze zijn met veel meer dan vorig jaar", zegt VVCS-directeur Louis Everard. "De laatste jaren begon het team voorzichtig met zes, zeven spelers. Nu waren dat er gelijk een man of vijftien. Hoe dat te verklaren is? Dat heeft alles te maken met de effecten van de coronacrisis." Met name in de eerste divisie kampen veel betaaldvoetbalclubs met financiële problemen: aflopende contracten worden niet verlengd en er is minder ruimte om nieuwe spelers aan te trekken. Bovendien is de cao betaald voetbal zo aangepast dat clubs op het tweede niveau volgend jaar maar veertien fulltimespelers hoeven te contracteren in plaats van de verplichte zestien. Everard: "Het is duidelijk dat dit het allemaal veel lastiger maakt dan voorgaande jaren." Onzekere situatie Het laat veel van de voetballers in een onzekere situatie. Als teammanager van VVCS ziet oud-prof Arjan Ebbinge wat dat met zijn spelers doet. "Tegen de jongens die de eerste week binnenkomen zeg ik: goed dat je er bent. Maar dat is natuurlijk heel dubbel. Eigenlijk hadden we ze hier liever niet gehad, want dat had betekend dat ze nu een club zouden hebben. Dit doet zeker wat met ze, het is simpelweg onzeker."

Arjan Ebbinge, twintig jaar geleden spelend voor sc Heerenveen, nu teammanager bij de VVCS - ANP

Thomas Kok, 22 jaar oud, is een van de voetballers die zich bij VVCS heeft gemeld. Een paar maanden geleden kreeg hij te horen dat zijn contract bij FC Dordrecht niet werd verlengd. "Er was binnen de club te veel onzekerheid over het budget", zegt hij. "Veel clubs zitten in de geldproblemen en wachten lang voor ze nieuwe spelers aan zich binden", vertelt ook Bart Meijers (24), oud-speler van NAC Breda en Helmond Sport. "Dat is frustrerend, maar het is hoe het is. Je moet je koppie omhooghouden en blijven vechten." Scouts Tegen PEC Zwolle oogt Team VVCS van het eerste tot het laatste fluitsignaal onvermoeibaar. De gretigheid waarmee voor elke bal wordt gestreden verraadt wat er in oefenduels als deze op het spel staat. Maar waar in voorgaande jaren twintig tot vijfentwintig scouts langs de zijlijn stonden om naar koopjes te speuren, staat er nu slechts een handjevol.

Thomas Kok, met gebalde vuist, in betere tijden bij FC Dordrecht - ANP

Henk Bons, scout voor NEC, maakt wat aantekeningen in zijn notitieblok. "We zijn bijna gereed met onze selectie, maar je weet het nooit. Deze jongens zijn aantrekkelijk omdat ze geen contract meer hebben en in principe goedkoop te halen zijn." Of Bons nu een specifieke speler op het oog heeft, kan hij niet zeggen. Team VVCS probeert niet te veel bezig te zijn met de mannen aan de zijlijn. "Het kan averechts werken", zegt Meijers. "Arjan vertelt vaak ook bewust niet wie er namens welke club staat." De soms moeilijke situatie waarin de spelers zitten, wordt door de groep uitgebreid besproken. "We bespreken dagelijks of iemand een aanbieding heeft, of er wat speelt. We proberen zo positief mogelijk te blijven. Maar er is natuurlijk ook een doemscenario: dat er geen club komt." Gebroken dromen Zowel Kok als Meijers is ervan overtuigd dat die club zich komende weken nog wel aandient voor hen. "Ik heb wel wat wedstrijden gespeeld afgelopen jaren. Ik wil het niet te snel uitspreken, maar ik hoop het wel", zegt Bart Meijers. En anders? "Ik doe een studie naast het voetbal, dat is een backupplan", zegt Thomas Kok. "Maar ik heb eigenlijk nog niet gedacht dat er geen contract gaat komen."