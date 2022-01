Honderden zorgmedewerkers dreigen baan te verliezen door long covid

In totaal wendden ruim 1850 mensen uit de zorg zich tot het meldpunt, variërend van ambulancemedewerkers en ziekenhuispersoneel tot verpleeghuis- en thuiszorgmedewerkers. Zij kampen met langdurige klachten als vermoeidheid, kortademigheid, aanhoudende verhoging, depressie of vergeetachtigheid. Naast de zorgmedewerkers meldden zich ook nog 245 mensen uit andere sectoren.

"Zij gaan er financieel flink op achteruit", aldus Jong. Veel van deze zorgmedewerkers hebben in hun tweede ziektejaar al 30 procent inkomensverlies geleden. Hun inkomsten zullen volgens Jong nog verder afnemen, in veel gevallen tot de helft van hun oorspronkelijke inkomen.

De eerste groep zorgmedewerkers komt naar verwachting in maart in aanmerking voor een WIA-uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. "En in werkelijkheid zullen het er nog veel meer zijn, want niet iedereen zal zich bij ons hebben gemeld", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Ook liet de FNV een onderzoek uitvoeren naar de situatie van de gedupeerde zorgmedewerkers. Een van de aanbevelingen uit het rapport (.pdf) is dat er beter moet worden samengewerkt tussen organisaties als het UWV, arbodiensten, werkgevers en C-support (een organisatie die zich inzet voor mensen met langdurige coronaklachten), zodat er betere ondersteuning komt voor longcovidpatiënten.

'Tegemoetkomingsfonds'

70 procent van de zorgmedewerkers die zich hebben gemeld, denkt op het werk besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Tijdens de eerste golf van de pandemie, tussen maart en juli 2020, waren de richtlijnen op de werkvloer nog onduidelijk. Ook werkten veel zorgmedewerkers noodgedwongen zonder de juiste beschermingsmiddelen.

Vakbonden FNV en CNV dringen al langer aan op het instellen van een tegemoetkomingsfonds. "De tijd dringt voor veel zorgprofessionals die gedeeltelijk of volledig zijn afgekeurd", staat in een brief (.pdf) aan de ministers Kuipers van Volksgezondheid en Helder voor Langdurige zorg.

Gezondheidsraad

Eerder stelde de SP al Kamervragen over de situatie van de langdurig zieke zorgmedewerkers, samen met andere partijen. Ze willen weten wat er wordt gedaan om deze mensen te compenseren. Minister Kuipers moet er nog op antwoorden.

In een reactie laat VWS aan de NOS weten dat de Gezondheidsraad in het eerste kwartaal van dit jaar met een advies komt over long covid. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek wordt gekeken of "specifieke groepen die met langdurige coronaklachten kampen, zoals zorgprofessionals" moeten worden ondersteund, zegt een woordvoerder van het ministerie.