RTL-directeur Van der Vorst: we hadden van misstanden bij The Voice moeten weten

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst zegt dat RTL Nederland niets wist van misstanden bij The Voice. Hij noemde dat in de talkshow Beau pijnlijk. "We hadden dit vanaf het begin moeten weten."

Volgens Van der Vorst is RTL direct met producenten van talentenjachten gaan bellen, toen BOOS-presentator Tim Hofman in de zomer met een oproep kwam om misstanden bij talentenshows te melden. "We hebben doorgevraagd, moeten wij iets weten, zijn er incidenten geweest. Daar is niets over gezegd", zei Van der Vorst. "Wij hadden dit moeten en willen weten."

De programmadirecteur reageerde in het programma ook op het incident waarvoor bandleider Jeroen Rietbergen op het matje was geroepen bij producent John de Mol, nadat één vrouw zich had gemeld met klachten over ongewenst appgedrag. "Dat is nooit bij ons gemeld", zei Van der Vorst. "Als wij hadden geweten dat hij zeer ongepaste appjes had gestuurd naar de kandidaten, dan was hij op staande voet ontslagen geweest."

Oud-kandidaten van The Voice vertelden in de aflevering van BOOS over juryleden Ali B en Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen.