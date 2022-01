Eriksen terug op Toekomst, om groepsgevoel te proeven bij Jong Ajax

In Amsterdam werd Eriksen met open armen ontvangen. Zelfs landgenoot en ex-Ajacied Lasse Schöne was present om de training bij te wonen. Het drama van 12 juni vorig jaar ligt nog vers in het geheugen. Tijdens het EK-duel met Finland kreeg Eriksen een hartstilstand en zakte hij op het veld in elkaar.

Een verrassend gezicht vrijdag op het De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax: Christian Eriksen. De Deen was er niet om een terugkeer te bezegelen, maar om een keer mee te trainen met Jong Ajax. Na enkele dagen aan zijn fitheid te hebben gewerkt bij Fysiomed had Eriksen behoefte aan een groepstraining en klopte hij aan bij zijn oude club.

Eriksen in eerste interview: 'Doel is WK in Qatar, mijn hart is geen obstakel' - NOS

Met een defibrillator wil Eriksen terugkeren als prof. Omdat hij met zo'n apparaat in Italië niet op het hoogste niveau mag spelen, werd zijn contract bij Internazionale in december ontbonden. Een terugkeer naar de Premier League is het doel van de oud-speler van Tottenham Hotspur. Bij het Deense Odense BK hield hij sinds december zijn conditie op peil.

Na het vinden van een club is een rentree bij Denemarken de volgende missie. "Mijn doel is spelen op het WK in Qatar", aldus Eriksen. "Het is een droom, of ik word geselecteerd is een andere vraag. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kan, want ik voel mij niet anders. Fysiek ben ik terug op topniveau en mijn hart is geen obstakel."