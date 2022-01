Walid Ould-Chikh bezorgt Volendam zege, terwijl concurrentie verliest

Met Walid Ould-Chikh op het middenveld en Bilal Ould-Chikh in de aanval was Volendam vanaf het begin de betere ploeg en waren beide broers bij menig aanval betrokken. Tien minuten voor rust bediende Walid zijn oudere broer, maar die punterde over. Ook topscorer Robert Mühren (20 goals) miste een kans en tegen het einde van de eerste helft kreeg MVV wat mogelijkheden.

Bij Volendam stonden de broers Walid (21) en Bilal (24) Ould-Chikh voor het eerst samen in de basis. Laatstgenoemde was na avonturen bij FC Twente, Benfica, FC Utrecht, Denizlispor en ADO Den Haag het afgelopen half jaar clubloos. Wim Jonk gaf het gewezen toptalent een kans en op 31 december tekende Ould-Chikh een contract.

In de tweede helft tikte de tijd weg en werd het voor Volendam steeds moeilijker een opening te vinden in de Limburgse defensie. Ould-Chikh brak in de 70ste minuut de ban, Walid Ould-Chikh welteverstaan. Ould-Chikh kreeg de bal na slecht wegwerken van MVV, stuurde de Maastrichtse defensie met een simpele kapbeweging het bos in en scoorde.

Zware nederlagen Excelsior en ADO

Excelsior liet zich in de tweede helft overklassen door Jong PSV. Fedde Leysen (57'), Johan Bakayoko (68') en Mohamed Nassoh (78') maakten de doelpunten.

Ook ADO Den Haag had na acht zeges op rij een totale off-day en verloor met 5-0. Benjamin Bouchouari, Xian Emmers, Dylan Vente, Patrick Pflücke en Jamie Mpie scoorden voor Roda, dat zijn derde zege op rij in 2022 boekte.