Feyenoordvrouwen winnen van VV Alkmaar dankzij reddende engel Van de Lavoir

De Feyenoordvrouwen zijn goed de winterstop uitgekomen en kunnen weer omhoog kijken in de eredivisie. Mede dankzij een knappe vrije trap van Romeé van de Lavoir werd VV Alkmaar vrijdagavond opzij gezet: 2-1.

Alkmaar hielp Feyenoord op Varkenoord na iets minder dan een halfuur in het zadel. Uit een voorzet trof Annouk Boshuizen met een bekeken lobje eerst nog de lat, maar de bal werd vervolgens schlemielig in eigen doel gewerkt door Nicole Stoop.

Alkmaar kwam een kwartier na rust weer langszij, deze keer gaf Feyenoord een cadeautje weg. Justine Brandau leverde de bal zomaar in en Alkmaar profiteerde uiteindelijk via Sanne Koopman, die een goede voorzet binnengleed.

Van de Lavoir reddende engel

Het was uiteindelijk aan Van de Lavoir te danken dat de drie punten in de Rotterdam bleven. De aanvalster schoot een vrije trap vanuit een moeilijke hoek en van grote afstand in een keer in het doel. Een knappe goal, al ging keepster Femke Liefting niet helemaal vrijuit.

Door de zege vindt Feyenoord weer aansluiting bij Ajax, Twente en PSV, maar de top-3 heeft nog wel een wedstrijd tegoed.