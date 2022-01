In de horeca en cultuursector weten ze het bijna zeker: 'We gaan weer open'

"Het is echt hoop. Maar ik ben ook realist", zegt Riemer Rijpkema van CLC-VECTA, de branchevereniging voor bedrijven en professionals die betrokken zijn bij het organiseren van beurzen en congressen. Hij verwijst naar de alsmaar dalende ziekenhuisbezetting van coronapatiënten.

"We hebben natuurlijk heel wat meegemaakt de afgelopen tijd; dat we verrast werden door maatregelen en weer dicht moesten", zegt Rijpkema. "Dus we zullen echt tot dinsdag moeten wachten." Dan is weer een persconferentie van het kabinet gepland. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat voor dinsdag geen besluit te verwachten valt.

'Voorraad op peil'

Carl Siegert in Harmelen levert normaal gesproken brood aan de horeca. "Wij merken wel dat groothandels zich een beetje voorbereiden. De verkopen stijgen, er zijn meer bestellingen. Onze vriezers zijn nu goed gevuld. We hebben de voorraad op peil."

Bij het einde van de vorige lockdown "lieten we ons echt verrassen", zegt Siegert. "Nu niet. Als Rutte dinsdag positief is, zullen alle restaurants weer gaan bestellen."