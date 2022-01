Vinvis die in 2017 op Texel strandde is grootste dier op Nederlandse kust ooit

De dode vinvis die in augustus 2017 in verregaande staat van ontbinding aanspoelde op het strand van Texel, is het grootste dier dat ooit in Nederland is gestrand, meldt NH Nieuws. Uit onderzoek blijkt dat het walvisvrouwtje 23 meter lang moet zijn geweest, 5 meter langer dan eerder werd gedacht.

De walvis is waarschijnlijk twee keer in aanvaring gekomen met een schip. De eerste keer was volgens de onderzoekers al dodelijk. Bij de tweede aanvaring zijn waarschijnlijk de wervels uit het lichaam geduwd. Toen het dier aanspoelde, was het al in zo'n slechte staat dat dit toen niet is gezien. Ook ontbraken bij het dier de baleinen, daarmee filtert een walvis plankton uit het water.

Preparateur Chris Walen, die bezig is met het reconstrueren van het skelet, ontdekte dat er acht wervels ontbraken. Daardoor klopte de oorspronkelijke meting niet meer en moest er vijf meter bij de lengte worden opgeteld. De ontbrekende wervels maakt Walen op dit moment na, deze krijgen een andere kleur dan de rest van het skelet.

Vorig record

Voor deze stranding was de vinvis die in 1895 aanspoelde op het strand van Callantsoog het grootste aangespoelde dier op de Nederlandse kust. Die walvis was 22,5 meter lang.

Het skelet van de vinvis uit 2017 wordt in de eerste helft van dit jaar in Ecomare op Texel tentoongesteld.