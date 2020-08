Johnson vijfde nummer een dit jaar bij golf: 'Gaat flink op en neer'

"Het gaat flink op en neer de laatste maanden, maar de laatste keer dat ik bovenaan kwam (in mei vorig jaar) stond ik er wel een poosje. Dat wil ik nu weer gaan doen", zei de 36-jarige Amerikaan.

Johnson is na Rahm, Justin Thomas, Rory McIlroy en Brooks Koepka al de vijfde speler die dit jaar - waarin vanwege het coronavirus weinig gegolfd werd - nummer een van de wereld wordt.

Justin Johnson heeft met een verschil van maar liefst elf slagen The Northern Trust gewonnen. Met die zege nam hij ook de eerste plaats op de wereldranglijst over van Jon Rahm.

De Nederlander Joost Luiten bezet op de wereldranglijst de 106de plaats.

Opmerkelijk: dertig slagen onder par

Johnson sloot bij The Northern Trust in Norton af met een ronde van 63 slagen, waarmee hij in totaal 30 slagen onder par bleef. "Winnen met zo'n groot verschil als hier verzin je niet; ik ben er zeer trots op", aldus de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst.

Alleen Ernie Els deed het met -31 (Mercedes Championship, 2003) ooit beter op een 72 holes-toernooi.