Wij hebben leven van Navalny gered, zeggen zijn Russische artsen

De artsen van het ziekenhuis in de Siberische stad Omsk zeggen dat ze het leven van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny hebben gered. Navalny werd daar donderdag opgenomen nadat hij onwel was geworden tijdens een vlucht van het West-Siberische Tomsk naar Moskou. Volgens zijn medewerkers was hij vergiftigd.

De ernstig zieke Navalny is zaterdag overgebracht van Omsk naar het academische Charité-ziekenhuis in Berlijn, want zijn team wilde niet dat hij in Rusland werd behandeld. In Omsk zei de hoofdarts dat de 44-jarige oppositieleider lijdt aan een zeldzame stofwisselingsstoornis en dat er geen gif in zijn lichaam was gevonden. Vandaag zei de arts dat hij nog steeds achter die diagnose staat.

Een collega-arts voegde toe: "Als we iets van gif hadden gevonden, dan was het voor ons veel makkelijker geweest. Dan hadden we een duidelijke diagnose gehad, een duidelijke aandoening en een bekende behandeling."

Overplaatsing

De Russen wilden aanvankelijk niet dat Navalny naar Duitsland werd overgeplaatst, omdat zijn toestand daar te zwak voor zou zijn. Maar volgens de Duitse artsen kon Navalny wel vervoerd worden.

Vrijdag gaven de Russische artsen alsnog toestemming voor zijn overplaatsing. De oppositieleider lag in coma, maar zijn toestand zou voldoende zijn gestabiliseerd.

Onder druk

Aanhangers van Navalny vinden dat de artsen van het Siberische ziekenhuis in Omsk zijn overplaatsing naar Duitsland bewust hebben bemoeilijkt, mogelijk onder druk van de autoriteiten. Het Kremlin heeft iedere bemoeienis steeds ontkend. Ook de artsen zelf spreken vandaag tegen dat ze onder druk zijn gezet.

Ook zeggen de artsen dat het Berlijnse ziekenhuis hen heeft bedankt voor hun werk. De Duitse artsen zouden hebben beloofd hen op de hoogte te houden van Navalny's toestand.

Kremlin-criticus

Navalny geldt als een van de belangrijkste tegenstanders van de Russische president Poetin. Hij is al jarenlang een van de drijvende krachten achter protesten tegen de regering. Ook werd hij, net als andere critici van het Kremlin, meerdere malen opgepakt.

Vorig jaar gebeurde dat nog. Toen kreeg hij in de gevangenis gezondheidsklachten. Volgens Navalny zelf was hij vergiftigd, maar het ziekenhuis sprak van een allergische reactie.