Ajax-trainer Ten Hag denkt de vacature-Neres ook intern te kunnen oplossen

Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren: het zijn de namen van eventuele winterse versterkingen die in de aanloop naar de competitietopper van zondag tegen koploper PSV nadrukkelijk rondzingen bij Ajax. Maar Erik ten Hag wenst er geen woorden aan vuil maken. De trainer beperkt zich liever tot zijn eigen spelers. Daartoe behoort ook nog altijd de Argentijn Nicolás Tagliafico, een vaste kracht die op de bank is beland en eigenlijk wel oren heeft naar een transfer. Ten Hag zal er echter alles aan doen om dat te voorkomen. Zeven verdedigers heeft hij nu ter beschikking en dat beschouwt hij allerminst als een overbodige luxe.

PSV-Ajax bij de NOS De wedstrijd Eindhoven-Ajax (zondag, 14.30 uur) is live te volgen via flitsen op NPO Radio 1 en in ons liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is direct na afloop online te zien en om 19.00 uur uitgebreid in Studio Sport Eredivisie op NPO 1.

Buitenspeler David Neres heeft inmiddels wel zijn biezen gepakt bij de landskampioen en een vacature achtergelaten die Ten Hag graag opnieuw ingevuld ziet. "Dat kan van buitenaf. Wij kijken altijd naar kwaliteit. Als er mogelijkheden zijn, zullen wij alert zijn. Daar waar het kan, zullen we toeslaan." Interne oplossing Maar intern zijn er ook oplossingen voorhanden. "We hebben niet voor niets Mohamed Daramy gehaald", verwijst hij naar de maker van de 8-0 en 9-0 in het bekerduel met Excelsior Maassluis van donderdagavond. De Deen speelde als vervanger van Antony een uitstekende tweede helft in de ogen van de coach. En anders kan hij nog putten uit de groep aanstormende talenten. "Zoals je weet heeft Ajax een buitengewoon goede jeugdopleiding. Ik wil geen druk zetten op spelers, maar wie Jong Ajax volgt, weet wel over wie we het dan hebben."

Ajacied Amourricho van Axel Dongen in actie tegen Excelsior Maassluis - Pro Shots