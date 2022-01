John de Mol: 'Onbedoeld indruk gewekt dat ik schuld bij vrouwen leg'

John de Mol is zich "rot geschrokken" van de reacties na zijn interview in de aflevering van BOOS over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. In een verklaring zegt hij dat hij "volledig onbedoeld" de indruk heeft gewekt dat hij de schuld bij vrouwen neerlegt.

"Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanmorgen werd ik nog eens extra geraakt door een advertentie in de krant. Direct daarna ben ik in gesprek gegaan met een aantal vrouwen uit het bedrijf, die achter deze advertentie staan, om deze boosheid en teleurstelling te begrijpen."

"Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf als niet veilig genoeg wordt ervaren. Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf kennelijk zo is en ga me voor de volle 100% inzetten om dit te veranderen", aldus De Mol.

De Mol zegt meer te willen leren en de dialoog te willen aangaan. Hij gaat in op de uitnodiging van de staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu, om te praten over de misstanden bij The Voice.