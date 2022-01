Twee hoofdverdachten Mallorca-zaak op vrije voeten, Sanil B. blijft vastzitten

Op de regiezitting sprak Sanil B. over telefoongesprekken van hem die zijn afgeluisterd en over infiltranten op de luchtplaats van de gevangenis die probeerden hem bekentenissen te ontlokken.

De advocaat wil ook zeker weten dat het gevonden dna van Heuvelman is. Daarnaast is volgens de Plasman niet duidelijk wat voor dna er is gevonden. Het zou bijvoorbeeld om zowel bloed als speeksel kunnen gaan.

"Wat mij betreft zijn er twee scenario's. Het eerste is dat het dna op de schoenen komt, doordat mijn cliënt Carlo Heuvelman heeft getrapt. Maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden. Zo zou mijn cliënt tijdens de hele situatie ook op een andere manier eerder in aanraking met hem gekomen kunnen zijn."

Zo liggen er verschillende getuigenverklaringen tegen Sanil B. en zijn er camerabeelden van bewuste uitgaansnacht. Ook is op een van zijn schoenen een dna-spoor van Carlo Heuvelman gevonden. De rechter vindt dat dat verder onderzocht moet worden. De advocaat van Sanil B. is het daar mee eens.

B.'s advocaat Plasman zegt dat justitie "een val" tegen de verdachte heeft opgezet. "Ik weet dat het in bepaalde gevallen mag, maar zoals dit is gegaan, is niet juist."

Overstuur

Vlak voor de gesprekken met de infiltrant kreeg B. te horen dat er dna-sporen van hem gevonden waren, zegt zijn advocaat. "Dat heeft hem overstuur gemaakt, omdat hij vasthoudt aan zijn onschuld." Volgens de advocaat was B. daardoor in de war en heeft hij tegen de infiltrant dingen gezegd die niet waar zijn.

Wat de man uit Hilversum exact heeft gezegd tegen de infiltrant werd vandaag niet duidelijk.

Ontkennen

Ook hoofdverdachten Sanil B. en Mees T. blijven volgens NH Nieuws met klem ontkennen dat betrokken waren bij de dood van Heuvelman. Alle verdachten zeiden dat ze er veel moeite mee hebben dat ze nog altijd, volgens hen ten onrechte, worden bestempeld als hoofdverdachten.

Net als drie maanden geleden schetste Mees T. voor de rechtbank het beeld dat zijn vriendengroep niet alleen verantwoordelijk is voor het zware geweld op Mallorca en dat er twee kanten aan de zaak zitten. Hij stelt dat de vechtpartij is uitgelokt door de vriendengroep van Heuvelman.

De advocaten van Sanil B., Hein B. en Mees T. wijzen erop dat er volgens hen onvoldoende bewijs is en vroegen de rechtbank om het drietal voorlopig vrij te laten. Hein B. blijft hoofdverdachte in de zaak, maar de bezwaren wegen onvoldoende zwaar om hem langer vast te houden. Getuigenverklaringen hebben ertoe geleid dat de verdenkingen tegen Mees T. niet meer zo sterk zijn. Hij blijft wel verdachte, maar mag net als Hein B. maandag naar huis.



Het afgelopen halfjaar zijn tientallen getuigen gesproken en camerabeelden bekeken, maar duidelijke beelden van de mishandeling van Carlo Heuvelman ontbreken. Volgens NH Nieuws zit het onderzoek daardoor vast. Over drie maanden staat een volgende zitting gepland, dan wordt mogelijk meer duidelijk over het verdere verloop van het proces.