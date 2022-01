Extra onderzoek gevraagd naar dna Carlo Heuvelman op schoen hoofdverdachte

Er moet meer onderzoek komen naar dna-sporen van Carlo Heuvelman op de schoen van een van de hoofdverdachten. Dat zei de advocaat van Sanil B., tijdens een regiezitting waar NH Nieuws verslag van doet. De 27-jarige Heuvelman kwam afgelopen zomer na een mishandeling in Mallorca om het leven.

Het dna-spoor zou dienen als bewijs voor de betrokkenheid van B. bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. Volgens de advocaat van B., Peter Plasman, hoeft zo'n spoor niet te betekenen dat zijn cliënt betrokken was bij de doodslag.

"Wat mij betreft zijn er twee scenario's. Het eerste is dat het dna op de schoenen komt, doordat mijn cliënt Carlo Heuvelman heeft getrapt. Maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden. Zo zou mijn cliënt tijdens de hele situatie ook op een andere manier eerder in aanraking met hem gekomen kunnen zijn."

Speeksel of bloed

De advocaat wil ook zeker weten dat het gevonden dna van Heuvelman is. Daarnaast is volgens de Plasman niet duidelijk wat voor dna er is gevonden. Het zou bijvoorbeeld om zowel bloed als speeksel kunnen gaan.

De officier van justitie zei in de rechtbank geen bezwaar te hebben tegen een eventuele tegenonderzoek naar de dna-sporen.

Op de regiezitting sprak Sanil B. over telefoongesprekken van hem die zijn afgeluisterd en over infiltranten op de luchtplaats van de gevangenis die probeerden hem bekentenissen te ontlokken.

"Er wordt alles uit de kast gehaald om mij dingen te laten zeggen die ik niet heb gedaan", zei hij in de rechtbank.