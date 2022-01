Bespied door de baas: werkgevers schenden privacy met cameratoezicht

Werkgevers misbruiken eenvoudig bewakingscamera's om werknemers te controleren. Dat blijkt uit gesprekken met 23 werknemers die door hun baas in de gaten werden gehouden en uit tientallen klachten die jaarlijks bij vakbonden worden ingediend. Deze werkgevers schenden de privacywet.

Waarschijnlijk gebeurt het bespieden veel vaker dan bekend. "Voor elke klacht die bij ons binnenkomt, zijn er honderd die niet worden gemeld", zegt Jacqueline Twerda van vakbond CNV. "De drempel om te klagen is voor werknemers heel hoog."

Machtsverschil

Dat gold ook voor Fien Galema. Zij werkte als 19-jarige student in een café in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam. "We werden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat door de baas gebeld met instructies: 'Je bent een stukje van de bar vergeten schoon te maken', of: 'Je hebt de vaatwasser verkeerd ingeruimd'. Daardoor werd duidelijk dat hij ons met de camera's in de gaten hield."

"Het voelt een beetje alsof je baas achter je staat en de hele tijd over je schouder meekijkt", vertelt Fien. "Je hebt constant het gevoel dat je iets fout doet, of niet goed genoeg. Je merkt het machtsverschil en dat voelt erg onprettig. Maar je wil niet ontslagen worden, dus we hielden het voor onszelf."