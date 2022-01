Setverlies deert Nadal niet bij Australian Open, Zverev in drie sets door

Rafael Nadal is voor de vijftiende keer doorgedrongen tot de vierde ronde van de Australian Open. De toernooiwinnaar van 2009 versloeg Karen Chatsjanov, maar verloor voor het eerst dit seizoen een set: 6-3, 6-2, 3-6, 6-1.

Nadal, als zesde geplaatst in Melbourne, ging als een speer van start. Hij won zijn eerste vier opslaggames op love en had in een half uur de eerste set al binnen. Zijn Russische tegenstander nam daarna steeds meer het initiatief in de rally's, maar moest ook set twee aan Nadal laten.

Chatsjanov ging daarop nog agressiever spelen en won dankzij een break op 2-1 voor de tweede keer in negen duels een set van Nadal. In de vierde set toonde de 35-jarige Spanjaard, die vier keer verliezend finalist was bij het eerste grandslamtoernooi van het jaar, zich echter weer superieur en was hij na twee breaks snel klaar.

Zverev in drie sets door

Alexander Zverev had een set minder nodig om de achtste finales te bereiken. De als derde ingeschaalde Duitser was met 6-3, 6-4, 6-4 duidelijk te sterk voor qualifier Radu Albot, de nummer 124 van de wereld.

De Moldaviër had Zverev op de US Open van 2019 tot een vijfsetter gedwongen, maar dat zat er nu geen moment in. Albot maakte het zijn opponent bij vlagen wel lastig, maar miste de vijf breekkansen die hij kreeg.

Zverev worstelde na het eerste bedrijf wat met zijn service en wisselde uiteindelijk zestien aces af met zeven dubbele fouten.