Freestyleskiester Hanssen kan Winterspelen uit hoofd zetten na uitspraak rechter

Freestyleskiester Isabelle Hanssen kan deelname aan de Olympische Winterspelen definitief uit haar hoofd zetten.

In het kort geding, dat Hanssen had aangespannen tegen de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), oordeelde de rechter dat er geen gerechtvaardigde reden is om in te grijpen tegen het besluit van de bond om haar niet voor te dragen bij NOC*NSF.

Toch is Hanssen blij dat ze de zaak heeft aangespannen. "Ik voel me gehoord. Dit is de eerste keer dat ik me serieus genomen voel door de skivereniging", reageerde ze na de uitspraak.

De 27-jarige Hanssen heeft voor de derde keer op rij voldaan aan de internationale eisen voor deelname aan de Winterspelen, maar niet aan de strengere nationale eisen van sportkoepel NOC*NSF.