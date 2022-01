Vijf keer levenslang geëist in liquidatiezaak tegen leden Caloh Wagoh

Het Openbaar Ministerie eist levenslange gevangenisstraffen tegen vijf verdachten in het proces rond motorclub Caloh Wagoh. Zij hebben volgens het OM op gewetenloze wijze dood en verderf gezaaid.

Tegen een groot aantal andere verdachten, die ook zouden hebben meegewerkt aan het plegen van moorden op bestelling, eist het OM gevangenisstraffen variërend van 20 tot 30 jaar.

In de zaak staan in totaal 21 verdachten terecht voor het uitvoeren van vijf liquidaties en plannen voor nog eens elf andere moorden. Ridouan Taghi was volgens het OM hun voornaamste opdrachtgever.

Filmscript

In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol noemde de officier van justitie het geweld vandaag ongekend. "Als dit als een filmscript was aangeboden aan een productiemaatschappij, was het waarschijnlijk afgewezen als te ongeloofwaardig", zei de officier. "Met een simpel berichtje per telefoon werd beslist over leven en dood."

De president van motorclub Caloh Wagoh zou de moordopdrachten hebben aangenomen en daarna hebben uitgezet binnen zijn netwerk. Het was bijna lopendebandwerk: de liquidaties werden gepleegd in iets meer dan een half jaar tijd in 2017. Het OM sprak van "handel in mensenlevens als verdienmodel".

Constant spioneren

Het was hard werken, klaagde een van de verdachten in een afgeluisterd gesprek. "Je moet 24 uur per dag beschikbaar zijn, mensen aansturen, constant spioneren en als je niet 100 procent bij de les bent ga je eraan."

De uitvoerders hadden volgens het OM vaak schulden of een verslaving of ze werden zelf bedreigd. Zo werden ze onder druk gezet om mee te werken. Maar het Openbaar Ministerie benadrukte dat ze zich bewust aansloten bij een criminele organisatie en nooit iets hebben willen zeggen over de moorden en voornemens.

De slachtoffers waren allemaal actief in het criminele circuit. Een van hen was eerder betrokken bij een vergismoord en is daarna volgens het OM uit voorzorg uit de weg geruimd.

Volgens de officier van justitie deinsden de verdachten er niet voor terug om ook onschuldige omstanders of familieleden "mee te nemen" bij hun moordaanslagen. "Wij zien een tendens van steeds gewelddadiger optreden in het criminele milieu."

Tv-ambities

De Caloh Wagoh-zaak kwam aan het rollen nadat een van de uitvoerders van een liquidatie naar justitie was gestapt. Hij sloot een deal en werd kroongetuige. In ruil voor een lagere eis heeft hij uitgebreid verklaard over zijn medeverdachten. Zo hoorde De G. dat de groep een dodenlijst van 40 à 50 mensen had om af te werken. Tegen deze Tony de G. eist het OM 10 jaar cel.

Veel bewijs komt ook uit berichten die zijn verstuurd met PGP-telefoons, bedoeld om versleuteld te kunnen communiceren. Caloh Wagoh-hoofdman Delano R. filmde veel van deze berichten en bewaarde ze ook. Hij was van plan een documentaire te maken.

Ridouan Taghi was niet gelukkig met deze tv-ambities, zei het OM vandaag. Het lijkt er volgens justitie op dat Delano R. begin 2018 op een zijspoor werd gezet omdat hij wel eens te loslippig zou kunnen zijn.

Hoewel het OM ervan overtuigd is dat bijna alle moorden in opdracht van Taghi zijn uitgevoerd, wordt hij zelf niet vervolgd. Taghi hangt al levenslang boven het hoofd in het Marengo-proces, dat gaat over een groot aantal andere liquidaties.

Motorclub Caloh Wagoh bestaat inmiddels niet meer. De club werd vorig jaar verboden door de rechter.