Kilde wint op prestigieuze Hahnenkamm en pakt leiding in wereldbekerklassement

Aleksander Aamodt Kilde heeft in het Oostenrijkse Kitzbühel zijn derde wereldbekeroverwinning van dit seizoen geboekt op de afdaling. De Noorse alpineskiër was in 1.55,92 de snelste op de prestigieuze Hahnenkamm. Hij nam ook de koppositie in het klassement over van Dominik Paris uit Italië.

De afdaling op de zogeheten 'Streif' wordt over het algemeen gezien als een van de moeilijkste en vooral ook de gevaarlijkste in het circuit. Van de start op 1.660 meter hoogte naar de finish op 860 meter, 3.312 meter lang.

De piste kent extreem steile hellingen en dwingt de skiërs op sommige stukken tot zeer verre sprongen, wat steevast voor spectaculaire en adembenemende races zorgt.

138 kilometer per uur

Kilde, een van de favorieten voor het goud op de Olympische Spelen in Peking, ging naar beneden met snelheden van boven de 138 kilometer per uur. Hij bleef uiteindelijk de Fransman Johan Clarey 0,42 seconde voor. Matthias Mayer uit Oostenrijk werd op 0,67 derde.

Dit weekend krijgt Kilde nog een kans op een overwinning in Kitzbühel. Zondag staat de tweede afdaling op het programma in Oostenrijk.