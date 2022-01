Frans energieconcern TotalEnergies weg uit Myanmar

TotalEnergies trekt zich terug uit Myanmar. Dat doet dit Franse olie- en gasconcern vanwege de verslechterde mensenrechtensituatie in het land. De terugtrekking moet over een half jaar zijn afgerond.

Het bedrijf is sinds 30 jaar actief met gaswinning in het land. Deze gasactiviteiten zijn een belangrijke inkomstenbron van de militaire junta. De legertop pleegde bijna een jaar geleden een coup. Zij namen de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi.

Actiegroepen vinden al langer dat TotalEnergies moet stoppen met het financieel ondersteunen van de huidige machthebbers. Ter verdediging meldt het concern dat het diverse keren de misstanden en mensenrechtenschendingen heeft veroordeeld.

Dilemma voor bedrijven

TotalEnergies zegt dat sinds de coup alle lopende projecten gestopt zijn, op een na. De productie van gas uit het Yadana-veld is wel doorgegaan, omdat dit essentieel zou zijn voor de levering van elektriciteit aan de lokale bevolking van Myanmar en Thaise bedrijven.

Het bedrijf vindt nu dat het niet langer in staat is om met de huidige werkzaamheden een positieve bijdrage te leveren aan het land.

De machtsovername stelt meer buitenlandse bedrijven voor een dilemma: vertrekken of blijven. Als ze blijven, steunen ze indirect het huidige regime. Als ze vertrekken, verliezen ze inkomsten en laten ze de plaatselijke werknemers in de steek. En dat leidt tot meer armoede onder de bevolking en het land behoort al tot de armste van de wereld.

Sinds de coup komt de bevolking meer dan ooit in verzet tegen het leger. Maar de militairen slaan ook hard terug. Vorige maand nog richtte het leger een bloedbad aan in een aantal dorpen.