Zaligverklaring pater Van der Lugt van de baan om bagatelliseren misbruik

De zaligverklaring van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt is zeer waarschijnlijk definitief van de baan. Dat bevestigen bronnen bij de Nederlandse jezuïeten aan het Katholiek Nieuwsblad.

De belangrijkste reden hiervoor is dat Frans van der Lugt rond 2009 of 2010 bagatelliserende uitspraken zou hebben gedaan over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zou aan een groep West-Europese bezoekers aan zijn religieuze gemeenschap in het Syrische Homs hebben laten weten dat hij alle aandacht voor misbruik in de kerk overdreven vond. Ook zou hij de geloofwaardigheid van slachtoffers in twijfel hebben getrokken.

De bezoekers hebben de uitlatingen van Van der Lugt toen aan zijn superieuren gemeld. Van der Lugt werd kort na het bezoek ziek en kwam in het ziekenhuis te liggen. Daarom zou het toentertijd niet tot een berisping zijn gekomen. Wel lag er door de melding van de bezoekers een goed gedocumenteerd dossier klaar over zijn uitspraken. Dit dossier kwam boven tafel bij het proces rond de zaligverklaring.

Bedevaartsoord

De in Den Haag geboren jezuïet, die al sinds 1964 in het Midden-Oosten werkte, werd in 2014 in Homs door pistoolschoten om het leven gebracht. Wie er verantwoordelijk is voor zijn dood is nog altijd onduidelijk. In Syrië woedt sinds 2011 een burgeroorlog.

Met zijn dood werd Van der Lugt een martelaar voor de jezuïeten. Zijn graf, in de tuin van het klooster, is uitgegroeid tot een bedevaartsoord voor christenen en moslims in Syrië.