Kabinet gaat naar aanleiding van The Voice in gesprek met omroepen

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) gaat, naar aanleiding van de uitzending van BOOS over misstanden bij The Voice, contact opnemen met omroepen en mediamagnaat John de Mol. Ze is er "misselijk" van en wil dat het werkklimaat bij organisaties gaat veranderen.

Ze vindt het onacceptabel dat jonge, kwetsbare meisjes in een onveilige positie zijn gebracht en zich niet veilig genoeg voelden om aan de bel te trekken. "Het ligt niet aan de vrouwen", zegt ze. "Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen."

Ook andere bewindspersonen nemen de zaak hoog op. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft het programma vannacht gekeken en is er woedend over. Ze zegt richting slachtoffers: "Weet dat het niet jouw schuld is en weet dat je niet alleen staat. "

Zij wijst erop dat er nu een wet bij de Raad van State ligt die elke vorm van seks zonder wederzijdse instemming strafbaar maakt. Ook seksuele intimidatie valt daaronder. Ze wil er alles aan doen om de invoering van deze wet te versnellen, want daarmee staan slachtoffers sterker.

'Discussie breed voeren'

Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt dat alle organisaties, ook als ze niet zoals Endemol in de schijnwerpers staan, bij zichzelf moeten nagaan hoe het er bij hen aan toegaat. "Het is een discussie die we veel breder in de maatschappij moeten voeren."

De uitspraak van De Mol dat het "een breder probleem" is dat vrouwen niet snel melding maken van dit soort zaken heeft volgens Dijkgraaf "een schijn van victim blaming ". "Juist hij moet de juiste toon treffen."

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegt dat het kabinet "zeker" zal kijken naar het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. Veel bedrijven hebben die al aangesteld, maar het is nog niet bij wet geregeld.