Veel reacties op rapport Tata, 'onafhankelijke instantie moet uitstoot meten'

De dorpsraad van Wijk aan Zee wil dat de uitstoot van Tata Steel voortaan door een onafhankelijke overheidsinstantie wordt gemeten. Het RIVM ziet in de omgeving van Tata Steel veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen dan wat het verwachtte op basis van de uitstootcijfers van het bedrijf zelf. De staalfabriek levert, zoals vastgelegd in de wet, zelf de uitstootgegevens aan.

In het geval van metalen varieert het verschil tussen maximaal een factor 5 voor lood en chroom tot een factor 50 voor koper. Dat laatste betekent dat er 50 keer meer koper is gemeten dan het RIVM op basis van de milieujaarverslagen van Tata Steel berekende. In het geval van een verzameling kankerverwekkende stoffen (zogeheten PAK's) gaat het om een factor 10 tot in een enkel geval factor 1000.

"Dit gat tussen de gemeten waardes en de berekende is het meest opvallend", zegt Linda Valent van de Dorpsraad. "Die data is door Tata Steel zelf aangeleverd. Als dat niet overeenkomt met de werkelijkheid, worden we allemaal met een kluitje in het riet gestuurd."

"Wij vertrouwen Tata Steel al heel lang niet meer en dit rapport bevestigt dat er in ieder geval rook is", reageert Sanne Walvisch van Stichting Frisse Wind.nu, een drijvende kracht achter een rechtszaak tegen het staalbedrijf. Volgens advocaat Benediqte Ficq van Frisse Wind.nu is dit rapport in lijn met datgene waar bewoners bang voor zijn. Namelijk dat er niet goed of onvoldoende wordt gerapporteerd door Tata Steel.

Tata Steel schrijft in een reactie dat de emissies worden berekend op basis van wettelijk goedgekeurde rekenmodellen. De metingen worden uitgevoerd door geaccrediteerde meetbureaus. Tata Steel Nederland-directeur Hans van den Berg wil zo snel mogelijk met het RIVM nagaan waar de verschillen tussen de eigen uitstootmetingen en die van het onderzoeksinstituut aan liggen.

Beter in kaart

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de uitstoot van staalfabriek Tata Steel beter in kaart brengen. Eén van de meetpunten in Wijk aan Zee wordt dit jaar nog uitgebreid om de uitstoot van zogeheten cokesfabrieken beter te meten. Die zijn verouderd en worden gezien als grote vervuilers. Het zogeheten luchtmeetnet wordt ook geëvalueerd. Dat is nu nog gericht op jaargemiddelden van de luchtkwaliteit, waardoor uitschieters er niet goed in terug te zien zijn.

Verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen OIthof van de provincie Noord-Holland: "Ik maak mij zorgen over het verschil tussen de hoeveelheid gemeten PAK en metalen en de berekende concentraties op grond van emissieregistratie. Ik ga samen met de IJmondgemeenten in gesprek met het Rijk over de aanbevelingen van het RIVM om de emissieregistratie te verbeteren."

Ook zegt de provincie de vergunning van Tata Steel waar mogelijk aan te scherpen. De vraag of het huidige stelsel van emissieregistratie voldoet, ligt volgens de provincie bij het Rijk.

'Bijvangst'

Dat er een groot verschil zit tussen wat in de omgeving wordt gemeten, en wat werd verwacht op basis van door Tata aangeleverde cijfers, is 'bijvangst' in het vandaag gepresenteerde RIVM-onderzoek. De hoofdconclusie is dat Tata Steel de grootste bron van metalen en kanker verwekkende stoffen in de IJmond is.