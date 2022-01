Ali B en Borsato in de ban: muziek geweerd, beeld uit Madame Tussauds

Radiozenders, wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds en een uitgeverij nemen stappen naar aanleiding van de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Radiozenders van de NPO en Talpa spelen geen nummers meer af van Ali B en Marco Borsato, die in de uitzending zijn beschuldigd van wangedrag.

"We zien de schokkende verhalen in BOOS en de enorme verontwaardiging bij het publiek daarover. Daarom hebben we besloten om de muziek niet langer op te nemen in de playlists van de radiozenders van de NPO", zegt de woordvoerder.

Of en wanneer de muziek van de twee artiesten weer zal worden gedraaid op NPO-zenders, kan hij niet zeggen. Ook de radiozenders van Talpa, het bedrijf van The Voice-bedenker John de Mol, stoppen met het uitzenden van muziek van de twee artiesten. Dat betekent dat de twee niet meer te horen zijn op zenders als 538, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica, 100% NL en Slam. Qmusic maakte ook bekend de muziek niet meer te gaan draaien.

Borsato weg uit Madame Tussauds

Ook het wassenbeeldenmuseum in Amsterdam zet stappen. "Vanwege de maatschappelijke impact van de documentaire hebben we besloten om het beeld van Marco Borsato voorlopig niet meer tentoon te stellen", zegt Madame Tussauds-directeur Quinten Luykx. Het museum wacht het onderzoek af voordat wordt bepaald of het beeld van de zanger terugkeert.

Het beeld van Ali B maakt al "een jaar of vijf tot zeven" geen deel meer uit van de collectie. De artiest was in 2004 de eerste rapper ooit die in het museum te zien was. "Maar we krijgen een stuk of zeven nieuwe beelden per jaar, dus beelden worden vaak weer weggehaald."

Beelden die uit de collectie van Madame Tussauds verdwijnen, worden vernietigd. Dat is ook met het beeld van Ali B gebeurd.