Broers van 15 en 18 opgepakt voor steekpartij in azc Budel, twee gewonden

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Budel zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt. Een van de twee werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels aanspreekbaar.

In de loop van de nacht zijn drie mensen aangehouden. Het gaat om bewoners van het azc van 15 en 18 jaar oud. De verdachten zijn broers van elkaar. De politie onderzoekt hun rol bij de steekpartij.

De steekpartij was rond 22.30 uur. Het ernstig gewonde slachtoffer is een bewoner van het azc, over de identiteit van de andere gewonde man is verder niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat hij een hoofdwond heeft. Agenten namen een mes en een stok in beslag die mogelijk bij het incident werden gebruikt.

Eerder op de dag was er bij het azc in Budel ook al een vechtpartij, meldt Omroep Brabant. Volgens een woordvoerder van de politie waren de drie broers daar voor zover bekend niet bij betrokken.