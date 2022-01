Anisimova verrast titelhoudster Osaka op Australian Open, Barty dendert door

Barty had in de eerste ronde één game afgestaan en in de tweede ronde twee games. Tegen de Italiaanse ging het iets minder soepel, maar in grote problemen kwam de Australische nooit.

Tegen Osaka liet ze in een hoogstaand duel haar klasse zien. Beide speelsters beukten erop los en dat leverde fraaie rally's op. Anisimova, die in 2019 op Roland Garros de laatste vier haalde, bleek in de supertiebreak iets meer over te hebben. Met name het betere retourneren hielp haar het verschil te maken.

De vier jaar jongere Amerikaanse is de vrouw in vorm. Ze boekte al haar achtste zege op rij en won op weg naar dit toernooi nog een WTA-titel in Melbourne. In de eerste ronde klopte ze ondanks een set en een break achterstand van Arianne Hartono .

De Australian Open krijgt ook bij de vrouwen - bij de mannen ontbreekt immers de na visumperikelen weggestuurde Novak Djokovic - een nieuwe titelhouder. Naomi Osaka, de toernooiwinnares van 2021 en ook 2019, is verrassend in de derde ronde blijven steken. De 24-jarige Japanse verloor met 6-4, 3-6, 6-7 (5-10) van Amanda Anisimova, de nummer 60 van de wereldranglijst.

Giorgi, die in 2018 nog tot drie sets was gekomen tegen Barty in Melbourne, sloeg vier dubbele fouten en dat was telkens in de games dat ze gebroken werd. In de eerste set kostten zelfs twee dubbele fouten op rij haar een opslagbeurt.

Barty daarentegen kwam serverend in slechts één game in de problemen. In de eerste set sloeg ze op 4-2 de vier breakpoints allemaal weg. In de tweede set kreeg ze op eigen service maar twee punten tegen.

Tevredenheid bij oud-kampioene Azarenka

Eerder op de Australische dag bereikte ook Viktoria Azarenka de vierde ronde. De 32-jarige kampioene van 2012 en 2013 maakte gehakt van de als vijftiende geplaatste Jelena Svitolina (6-0, 6-2) in een partij die de Wit-Russin tot grote tevredenheid stemde: "Ik speelde erg goed vandaag."