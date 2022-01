VS en Rusland spreken over Oekraïne

Opnieuw bespreken de Verenigde Staten en Rusland de zorgelijke situatie in Oekraïne. Buitenlandministers Blinken en Lavrov ontmoeten elkaar in Genève, Zwitserland. De VS vreest dat Rusland een invasie van Oekraïne voorbereidt omdat de NAVO niet wil toezeggen dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO.

Hoe reëel is een militaire actie van Rusland? In de uitzending het laatste nieuws en een gesprek met een Oekraïense oud-minister van Buitenlandse Zaken.