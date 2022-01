Staatssecretaris Uslu: cultuur moet zo snel mogelijk open

De cultuurinstellingen moeten zo snel mogelijk weer open kunnen. Dat zei staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media voor aanvang van het kabinetsberaad.

Op de vraag hoelang de cultuursector nog dicht moet blijven, antwoordde ze: "Niet, het moet zo snel mogelijk open. Het is te lang dicht, dat moet veranderen."

En op de vraag of dat dinsdag bij de persconferentie aangekondigd moet worden, zei Uslu: "Er moet een andere situatie zijn. Ja, het moet".

Hoop op versoepelingen

Daarmee is ze stelliger dan premier Rutte en minister Kuipers gisteren. In het debat met de Tweede Kamer zei premier Rutte dat het kabinet ook "hoopt op versoepelingen maar geen garanties kan geven". Ook minister Kuipers van Volksgezondheid zei het daar te vroeg voor te vinden.

Volgens Rutte en Kuipers zijn nog niet alle cijfers en informatie binnen om zo'n besluit te kunnen nemen, Zo is er nog niets bekend over de effecten van de laatste versoepelingen van zaterdag 15 januari van de opening van onderwijs, kappers en niet-essentiële winkels.

Volgens Rutte en Kuipers nemen de coronaopnamen in ziekenhuizen nu nog af maar het is onzeker of deze lijn zich ook voortzet.

Onbegrijpelijk

De druk op het kabinet om de cafés, restaurants, bioscopen, musea en theaters weer te openen is groot. Niet alleen vanuit de samenleving en burgemeesters, maar ook vanuit de Tweede Kamer. Tijdens het coronadebat gisteren zeiden allerlei partijen het onbegrijpelijk te vinden dat de IKEA wel open mag en een theater niet.

Woensdag werd door het hele land geprotesteerd door de cultuursector. Dat zag er zo uit: