Wekdienst 24/08: Laatste dag proces Wilders • mbo's beginnen weer

Goedemorgen! Geert Wilders krijgt het laatste woord in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol en mbo-studenten maken zich zorgen over de kwaliteit van het praktijkonderwijs nu er anderhalve meter afstand gehouden moet worden.

Zo nu en dan breekt de zon door, maar er valt ook af en toe een bui. In het noorden kan het ook even onweren. Maxima tussen 19 en 22 graden. De wind waait matig uit westelijke richting. Morgen valt er enige tijd regen, woensdag waait het fors.

Wat heb je gemist?

Woningbezitters kunnen de investering om hun huis energieneutraal te maken maar moeilijk terugverdienen. Daarom zal hun bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen veel kleiner zijn dan waar het kabinet van uitgaat, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Ander nieuws uit de nacht:

Bloedplasmabehandeling coronapatiënten in VS goedgekeurd: president Trump presenteerde het als een doorbraak, al zijn de meningen daarover verdeeld.

Ondanks halvering aantal reizigers volgend jaar meer treinen op spoor: het zijn er bijna 3000 meer dan dit jaar, waaronder een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en een nachttreinverbinding tussen Amsterdam en Wenen.

Slachtoffers terrorist Christchurch aan het woord, vonnis deze week: "Je dacht dat je ons kapot kon maken. Daar heb je jammerlijk in gefaald", sprak de moeder van een 33-jarige vrouw die om het leven kwam bij de aanslag.

En dan nog even dit:

Op Instagram is een opvallende foto van koning Willem Alexander en koningin Máxima gepubliceerd. Daarop staat het koningspaar vlak naast een man, zonder dat ze anderhalve meter afstand houden. De foto is gemaakt in tijdens de vakantie van de Oranjes in Griekenland.