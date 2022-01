Bombastisch en theatraal: gematigdheid paste Meat Loaf niet

Een zwaarlijvige, zweterige man met lang haar die stond te zingen alsof hij elk moment kon instorten. Het lijkt geen formule voor succes, maar dat bleek het wel te zijn. Zanger Meat Loaf werd eind jaren 70 in een klap beroemd met Paradise by the Dashboard Light. Een nummer dat ook nu nog op ieder feestje de dansvloer vol krijgt. Paradise stond op het album Bat Out of Hell waarvan meer dan 40 miljoen exemplaren werden verkocht en dat daarmee een van de beste verkochte albums aller tijden is. Ook het nummer You Took The Words Right Out of My Mouth, dat een jaar later een grote hit werd, stond op dit album. Begin jaren 90 had hij opnieuw een monsterhit met I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) waarvoor hij een Grammy Award kreeg uitgereikt.

Naam: Michael Lee Aday (geboren als Marvin Lee Aday) Artiestennaam: Meat Loaf Geboortedatum: 27 september 1947 Geboorteplaats: Dallas, VS

Marvin Lee Aday, zoals Meat Loaf bij geboorte heette, was naast zanger ook een verdienstelijk acteur. Hij speelde in diverse theaterproducties en had rollen in meer dan 50 films en televisieseries, zoals The Rocky Horror Picture Show (1975), Wayne's World (1992) en Fight Club (1999). Ook speelde hij gastrollen in series als South Park, House M.D., Monk en Glee.

Aday groeide als enig kind op in Dallas. Zijn moeder zong in een gospelband en zijn vader, een politieman, was een alcoholist die regelmatig verdween. Meat Loaf en zijn moeder reden dan langs alle bars en cafés om hem te zoeken. Vanwege de problemen thuis woonde hij vaak bij zijn oma. Op school werd hij gepest omdat hij dik was. "Mijn vader noemde me Meat, iedereen noemde me Meat, alleen de schooldokter zei Marvin. Natuurlijk werd ik gepest. Maar gematigdheid past niet bij mij. Ik at meer dan ik op kon, zoals bij ons in Texas iedereen van alles meer, meer en meer wil. Alles moest bij ons in de overtreffende trap, en dat spreekt me nog altijd aan", zei hij in een interview in de Volkskrant in 2003. Opgeblazen stop Na het behalen van zijn schooldiploma vertrok hij naar Los Angeles waar hij de band Meat Loaf Soul oprichtte. Tijdens de opnames van hun eerste single haalde hij zo hoog uit dat hij een stop van de opnameapparatuur opblies. Hij kreeg direct drie platencontracten aangeboden, die hij allemaal afsloeg. Wel accepteerde hij een rol in de musical Hair. In New York ontmoette hij bij een auditie voor een andere musical tekstschrijver en componist Jim Steinman. Bij die auditie zong hij het nummer (I'd Love to Be) As Heavy as Jesus, waarop Steinman gezegd zou hebben: ik denk eigenlijk dat je wel zo zwaar bent als twee Jezussen. Ze raakten bevriend en begonnen samen het album Bat Out of Hell te produceren. Beelden uit de film The Rocky Horror Picture Show:

Toen het album bijna klaar was kon het duo kon geen producer vinden. De bombastische, opera-achtige rockmuziek gecombineerd met Meat Loafs theatrale optreden op het podium week te veel af van wat gangbaar was in de muziekindustrie.

Quote Dus maakten we epische songs over dikke, lelijke jongens, vol met domme grapjes. Producer Todd Rundgren

Muziekproducer Todd Rundgren durfde het in 1977 wel aan om het album uit te brengen. Hij beschouwde het als een parodie op Bruce Springsteen. "Je neemt al zijn elementen - te lange nummers, tienerangsten, knappe jongen - en keert ze precies om. Dus maakten we epische songs over dikke, lelijke jongens, vol met domme grapjes", zei hij in 2009 in Mojo Magazine. Zuurstof Eigenlijk tegen alle verwachtingen in werd Bat Out of Hell een groot succes en optredens volgden elkaar snel op. Het grote succes brak Aday op. Tijdens zijn optredens gaf hij zich helemaal en omdat hij kampte met astma moest hij regelmatig na de show aan de zuurstof. Door een combinatie van drugsgebruik en uitputting kreeg hij een zenuwinzinking en verloor hij zijn stem tijdens de opnames van zijn nieuwe album Bad for Good, waardoor Steinman het album door een ander liet inzingen. De relatie met Steinman bekoelde daardoor en liep zelfs uit in een langslepende rechtszaak die hem bijna bankroet achterliet.

De zeven albums die volgden, brachten geen grote successen voort. Pas toen hij en Steinman het bijlegden en in 1992 samen Bat Out of Hell II: Back into Hell uitbrachten, keerde het tij. Met een verkoop van 15 miljoen exemplaren en een nummer 1-hit met I'd Do Anything for Love in 28 landen stond hij weer vol in de schijnwerpers. Naast een Grammy in 1994 kreeg hij ook de eer om The Star Spangled Banner te zingen bij de Major League Baseball All-Star Game. Een van de grootste hoogtepunten uit zijn carrière vond hij zelf.