Vooraf inloggen voor subsidie aardbevingsgebied gaf voorrang: 'niet eerlijk'

Het proces om de subsidieregeling voor het aardbevingsgebied aan te vragen, was oneerlijk. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord en Dagblad van het Noorden. Op 10 januari stonden duizenden Groningers in de digitale wachtrij voor het aanvragen van 10.000 euro subsidie voor het verbeteren van hun woning. Nog eens honderden stonden buiten in de kou. Met het beschikbare bedrag, ruim 220 miljoen euro, kon nog niet de helft van de gegadigden tevreden worden gesteld. Binnen een dag was het geld op. Nu blijkt dat wie zich voor 09.00 uur aanmeldde bij het digitale loket van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) hoe dan ook voorrang had op de rest. Directeur Marjan Dol van de uitvoeringsorganisatie zei eerder dat vroeger inloggen geen zin had. Dat klopt niet, blijkt uit het onderzoek. Iedereen die voor 09.00 uur probeerde in te loggen, kwam in een digitale wachtkamer terecht. Toen het subsidieloket opende, werd de groep uit de wachtkamer willekeurig, maar met voorrang op de rest, vooraan in de 'echte' wachtrij gezet.

Quote Je kunt terecht de vraag stellen of mensen die daarna inlogden wel een eerlijke of gelijke kans hebben gehad. Mathieu Paapst, universitair docent RUG

Daardoor maakten Groningers die klokslag 09.00 uur en later inlogden minder kans. Zij werden achter de duizenden aanvragers gezet die al eerder in de wachtkamer zaten. "Nu blijkt dat er een 'wachtkamer' was waar je al ruim voor 09.00 uur binnen kon komen, kun je terecht de vraag stellen of mensen die daarna inlogden wel een eerlijke of gelijke kans hebben gehad", zegt universitair docent Mathieu Paapst van de Rijksuniversiteit Groningen. SNN wil vanwege een intern onderzoek niet ingaan op feitelijke vragen over de gang van zaken rond de subsidieaanvragen van maandag 10 januari.

Wie heeft recht op subsidie? De 10.000 euro subsidie is bedoeld voor de pakweg 53.000 huishoudens in het 'waardedalingsgebied' in Groningen (en een deel van Drenthe). Ze kunnen dit geld gebruiken voor het verduurzamen van hun woning, of om het huis anderszins op te knappen. Voorwaarde is dat de huizen minstens 6 jaar oud zijn, en geen deel uitmaken van het 'versterkingsprogramma' van de Nationaal Coördinator Groningen. Aan dat laatste programma doen nu zo'n 26.000 huiseigenaren mee, die het meeste risico lopen als gevolg van de gaswinning.

SNN-directeur Dol beweerde ook dat inloggen met meerdere apparaten geen zin had, maar ook dat blijkt niet te kloppen. Hoe meer computers je gebruikte, hoe groter de kans op een gunstige plek werd omdat je daarmee meerdere plekken in de rij afdwong. Niet alleen het proces was oneerlijk, met de software die SNN gebruikte was het bovendien mogelijk om een gunstigere positie in de rij over te nemen. Het enige dat je daarvoor nodig had, was de unieke code van een ander. Die werd veel gedeeld door mensen die een foto van hun scherm op sociale media plaatsten. SNN waarschuwde hier vooraf niet voor. Hoe dat werkte is hier te zien:

Het was mogelijk om een gunstigere plek in de SNN-wachtrij te krijgen. Dat ging zo: #rtvnoord pic.twitter.com/n8hywmUv1b — RTV Noord (@rtvnoord) January 21, 2022