Schaatsers voelen vanwege corona-angst 'elke dag spanning' richting de Spelen

Angst voor corona geeft schaatsers 'maf en raar gevoel' in aanloop naar Peking - NOS

"Bij elke deurklink die je vastpakt, zit je weer te smeren en te doen. Maar ja, dan probeer ik maar tegen mezelf te zeggen dat ik er totaal geen invloed op heb, behalve jezelf zo veel mogelijk beschermen." Spanning Dat geldt ook voor Carlijn Achtereekte, die op 5 februari haar olympische titel op de 3.000 meter hoopt te verdedigen. Hoopt, want dat onzichtbare virus kan plots toeslaan. "Dat is natuurlijk iets heel raars. Vroeger dacht je daar niet eens over na. Je ging gewoon rijden. Elke dag is er een soort van spanning: ben ik maar niet positief. Het geeft wel een lichtelijk stressgevoel."

Streng testbeleid in China

Het Internationaal Olympisch Comité houdt er rekening mee dat meerdere atleten niet kunnen deelnemen aan de Winterspelen van Beijing, als gevolg van het strenge testbeleid van het coronavirus van de Chinezen. Volgens Brian McCloskey, lid van de medische commissie van het IOC, zullen met name deelnemers uit landen worden getroffen die momenteel gebukt gaan onder hoge aantallen besmettingen. McCloskey gaf aan dat het IOC toch zo flexibel mogelijk wil zijn. "We proberen manieren te vinden om met extra tests aan te tonen dat bepaalde atleten, hoewel ze omikron hadden, niet langer besmettelijk zijn en China daarom toch binnen mogen."

Antoinette de Jong, die in Peking op vier onderdelen uitkomt, is inmiddels een beetje gewend aan de nieuwe realiteit. "Ik vind het niet moeilijk. Nu klets ik met vriendinnen via FaceTime. Het is even niet anders." Thuisfront Toch voelt ook zij een bepaalde spanning. "Elke keer als je negatief test, denk je wel van: o, gelukkig. Je weet nooit wie het wel of wie het niet heeft. Het staat niet op je voorhoofd geschreven, dus dat maakt het vooral heel lastig." De steun van het thuisfront is voor De Jong van een wezenlijk belang. "Mijn vriend Coen past zich compleet aan mij aan, mijn ouders ook. Het is wel heel bijzonder dat je hele familie zo met je meeleeft, zo veel voor je over heeft, ook voor mijn zusje Michelle. Het brengt ons meer bij elkaar. Dat is ook wel weer heel bijzonder."