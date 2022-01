Kritiek op reactie John de Mol: 'Het ligt niet aan de vrouwen'

"Beste John, het ligt niet aan de vrouwen." Zo reageren Talpa-medewerksters met een paginagrote advertentie in het AD op uitspraken van John de Mol. De groep vrouwen laat in de krant weten dat ze verdrietig zijn over zijn reactie in de YouTube-uitzending van BOOS over misstanden bij The Voice. "Met het schaamrood op de kaken hebben we aangehoord wat de reactie was van John de Mol."

"Het is wel een breder probleem dat vrouwen niet snel melding maken van dit soort zaken dan alleen bij de Voice", zei De Mol in zijn reactie. "Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Ik weet niet wat het is. Ik wil me er graag in verdiepen."

Teleurstellend, reageert de groep vrouwen in het AD op zijn weerwoord. Het zegt volgens hen veel over de cultuurverandering die nodig is in het bedrijf. "Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing."