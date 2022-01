7 miljoen kijkers voor BOOS-uitzending over The Voice

De aflevering van BOOS over de misstanden bij The Voice is in een halve dag 7 miljoen keer bekeken op YouTube. In de uitzending van anderhalf uur kwamen vrouwen aan het woord die medewerkers van de talentenjacht betichtten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook reageerde John de Mol voor het eerst op de beschuldigingen.

De aantallen zijn een veelvoud van de kijkcijfers die het programma van Tim Hofman normaal gesproken trekt: de afleveringen van de afgelopen weken haalden veelal ongeveer een half miljoen kliks. Een aflevering over fraude met cryptovaluta haalde vorige week anderhalf miljoen kijkers.

Met deze kijkcijferaantallen was het BNNVARA-programma gisteren met gemak de best bekeken Nederlandse uitzending.

Oud-kandidaten vertelden in de aflevering van BOOS over juryleden Ali B, Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen.