Wekdienst 21/1: Rusland en VS bespreken Oekraïne • OMT bekijkt quarantaine scholen

Goedemorgen! Vandaag opnieuw topoverleg over de situatie in Oekraïne tussen Rusland en Amerika. En de verdachten in het grote liquidatieproces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh krijgen te horen welke straf het OM eist.

We beginnen met het weer. Vandaag schijnt eerst de zon en valt slechts lokaal een bui. Later neemt de bewolking toe en valt op veel plaatsen af en toe regen. Bij een veelal matige noordwestenwind wordt het 5 tot 7 graden. De komende dagen is het grijs, maar het blijft grotendeels droog.

Weerkaart 21 januari - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Opnieuw bespreken VS en Rusland de zorgelijke situatie in Oekraïne. Buitenlandministers Blinken (VS) en Lavrov (Rusland) spreken elkaar in Geneve. Eerder deze week ontmoette Lavrov al zijn Duitse collega Baerbock. De VS vreest dat Rusland een invasie van Oekraïne voorbereidt omdat de NAVO niet wil toezeggen dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO.

Welke straffen eist het OM tegen 21 leden van motorclub Caloh Wagoh in liquidatieproces Eris? Dat zal de officier van justitie bekendmaken als het requisitoir wordt afgerond. De leden van Caloh Wagoh zouden op bestelling moorden hebben gepleegd, met name voor Ridouan Taghi. Belangrijk bewijs in de zaak is geleverd door een voormalig lid van Caloh Wagoh, die optreedt als kroongetuige.

Het OMT komt vandaag bijeen om de coronasituatie te bespreken. De experts besteden onder meer aandacht aan de quarantaineregels voor scholen en of die soepeler moeten worden. Als drie scholieren in een klas besmet blijken, moet de hele klas in quarantaine. Dat veroorzaakt volgens veel scholen onwenselijke situaties omdat er dan in veel gevallen digitaal onderwijs gegeven moet worden.

Wat heb je gemist? Justitie in de Verenigde Staten heeft vier Wit-Russische overheidsfunctionarissen aangeklaagd voor hun rol bij de noodlanding van een Ryanair-vliegtuig, vorig jaar mei. Dat toestel werd door straaljagers gedwongen te landen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, vanwege een bommelding. In werkelijkheid ging het de Wit-Russen om een regeringskritische blogger, die aan boord van het vliegtuig was.

Ander nieuws uit de nacht: Ongeluk met explosieventruck in Ghana: zeker 17 doden en 59 gewonden: De explosie gebeurde nabij de stad Bogoso, toen een vrachtwagen geladen met explosieven op een motorfiets botste. De explosieven waren bedoeld voor gebruik in een goudmijn van het Canadese bedrijf Kinross.

Nederlandse landbouwexport piekt boven de 100 miljard euro: Nederland exporteerde voor in totaal 104,7 miljard euro, ruim 9 procent meer dan in 2020. De waarde steeg niet alleen omdat er meer geëxporteerd werd, maar ook omdat de prijzen voor de producten hoger lagen,

Veertien paarden komen om door stalbrand in Koningslust: Vijftien paarden in een aangrenzende stal bleven ongedeerd, omdat het vuur door de gunstige wind niet oversloeg naar dat gebouw.

En dan nog even dit: Een restaurant in Amsterdam wil gasten voordat ze naar binnen gaan eerst testen op corona. Op die manier wil het volgende week open, ook als dat dan nog niet mag.

Uit eten? Dan eerst even een test doen - NOS