Bij een stalbrand in Koningslust in Noord-Limburg zijn veertien paarden om het leven gekomen, meldt de brandweer. Vijftien paarden in een aangrenzende stal bleven ongedeerd, omdat het vuur door de gunstige wind niet oversloeg naar dat gebouw.

De brandweer kreeg iets voor 19.00 uur de eerste meldingen van de brand. Het vuur kon zich snel verspreiden door hooiopslag, ondanks massale inzet van de hulpdiensten.

Over de oorzaak van de brand is niets duidelijk.