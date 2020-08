SS-gevangenen nu zelf doelwit beschietingen en strafexercities

Er zijn grote misstanden aan het licht gekomen in de Harskamp, waar voornamelijk Nederlandse SS'ers geïnterneerd zijn. Nu de bewaking van het kamp in handen is van Nederlandse troepen, worden de gevangenen hard aangepakt. Schietpartijen door de barakken en zware strafexercities horen bij het dagelijks leven in het kamp.

"De bewakers zitten 's nachts dronken achter de bren", vertelt H. Voulon, die naast het kamp woont. "Hoe dat mogelijk is weet ik niet, want in een gedisciplineerd leger kun je niet dronken achter een mitrailleur zitten. En dan schieten ze zo voor de lol door de barakken."

Veel van de Nederlandse bewakers van de Harskamp hebben tijdens de oorlog in het verzet gezeten. Het heersende sentiment: oog om oog, tand om tand.